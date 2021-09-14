Последние мигранты покинули общежитие в селе Бужаниново

Общежитие в селе Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа закроют в ближайшее время по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Живших там мигрантов вывезли на корпоративных автобусах компании «Экоокна». «360» публикует видео с места события.

На опубликованных кадрах видно, как из здания выходят мужчины с сумками и пакетами и по очереди садятся в автобус.

Ранее в селе Бужаниново изнасиловали и убили 65-летнюю пенсионерку. По подозрению в причастности к преступлению полиция задержала двух мигрантов из Таджикистана, работавших на стройке частного дома. Следователи завели уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Изнасилование группой лиц по предварительному сговору».

На встречу с жителями в село приехали прокурор Александр Дроняев и глава округа Михаил Токарев. Собравшиеся потребовали, чтобы общежитие, где живут приезжие из стран ближнего зарубежья, расселили, а причастных к убийству жестко наказали. Михаил Токарев заявил, что во вторник, 14 сентября, встретится с собственником помещения и поставит вопрос о прекращении работы общежития.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал, чтобы все места массового скопления мигрантов взяли под контроль сотрудники силовых структур. Он напомнил, что уже были массовые драки приезжих в Мытищах, Апрелевке и Одинцове.

«Нам важно прогнозировать в целом ситуацию и снять тревогу, которая справедливо где-то у людей складывается», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев напомнил, что жители стран ближнего зарубежья приезжают в московский регион на заработки. Но тех, кто нарушает закон, необходимо выдворить.

Глава подмосковного главка МВД Виктор Пауков заявил, что все иностранцы, принимавшие участие в массовых драках, принудительно покинули территорию России.

«Ваше указание по соблюдению порядка в регионе будем поддерживать», — сказал Виктор Пауков.

Андрей Воробьев отметил, что сотрудникам правоохранительных органов нужно выстроить свою работу на основе жалоб и предложений местных жителей, чтобы полностью обезопасить муниципалитеты от возможных угроз со стороны мигрантов.