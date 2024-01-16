Подмосковье 16 января 2024, 17:19 Последние два дома в поселке Южном подготовили к подаче тепла пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Специалисты Министерства ЖКХ Московской области подготовили дома в поселке Южном в Климовске к подаче тепла. Для восстановления домов № 22 и 27 потребовалось провести работы на теплосетях.

Как сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья, эти дома оказались самыми сложными в ремонте. Сейчас к ним прикреплена дежурная бригада специалистов, которые следят за тем, чтобы не произошло новых аварий. Если обращение жителей поступает на телефон ЕДС, бригады сразу реагируют на заявки.

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Южный поселок — сложнейший в Климовске. На его территории присутствуют старая застройка, а коммуникации обветшали. С работой такой сложности могут справиться лишь специалисты самого высокого уровня.

Во время аномальных морозов, которые фиксировались во время новогодних праздников, местных жителей спасали работники Министерства ЖКХ Подмосковья, бригады подведомственных учреждений, а также специализированные подрядные организации по узким вопросам.

«Мы отмечаем, что климовчане с большим пониманием отнеслись к ситуации и конструктивно реагировали на ситуацию в городе в новогодние праздники, участвовали лично в ликвидации аварий на конкретных локальных участках», — подчеркнули в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

В настоящее время специалисты продолжают работы. Сейчас температура в домах начала приходить в норму. Сообщить о проблеме можно по телефону: 8-496-750-00-50.

пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением.

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