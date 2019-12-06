  • Последние дни полигона «Егорьевский»

    На месте полигона в Егорьевске появится зеленая зона отдыха

    06 декабря 2019, 20:45

    Екатерина Филимонова, Елена Кононова, Ольга Крылова

    Полигон «Егорьевский» готовится к закрытию. Это большое событие не только для местных жителей, но и для всего Подмосковья. Что будет дальше, куда теперь денется мусор и сколько живет мусорная свалка — разбирался «360».
    Последние дни полигона «Егорьевский»

    В Советском Союзе за сбор макулатуры можно было получить дефицитную книгу, например, Дюма или полное собрание сочинений Пушкина. А на сдаче стеклотары в специальные пункты приема можно было заработать и в то же время сократить количество бесполезных отходов.

    Но в 1990-е сформировалась новая культура потребления, мусора стало больше. Появился пластик. Бумагу и стекло перестали принимать на каждом углу. Свалки становятся частью преступного бизнеса. Полигон «Егорьевский» — типичный пример наследия лихих годов.

    Последние дни полигона «Егорьевский» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

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    Полигон «Егорьевский» находится прямо на въезде в город, рядом с жилыми домами. «Мы очень долго боролись с полигоном. Мы живем где-то 300-400 метров от полигона ТБО и, естественно, мы ощущали все запахи, которые доносятся со свалки. В этом году примерно шесть раз происходили возгорания. Все это: птицы, крысы — мы на себе ощущали», — сказал жительница Егорьевска Юлия.

    Полигон открыли в 60-х годах прошлого века. За это время тело полигона выросло до трех миллионов кубов. И необходимость его устранения возникла давно. О том, как шла работа по подготовке к закрытию рассказали в администрации городского округа.

    «Мы проделали большую работу вместе с правительством Московской области, вместе с министерством ЖКХ Московской области. Следом за этапом закрытия полигона у нас открывается комплекс по переработке отходов», — отметил заместитель главы Егорьевска Сергей Куликов.

    Сначала свалку закроют, это дело нескольких недель. Затем начнется этап проектирования, рекультивация и создание ландшафтного парка. Однако жители выражают беспокойство: парк на месте бывшей свалки — возможно ли это? Отвечаем: возможно. За примером далеко ходить не надо. Одно из самых популярных мест в центре Егорьевска — сквер. Раньше на этом месте была свалка.

    «Изначально здесь была конная площадь, на которой была выездка лошадей, но потом она была заброшена, и во второй половине XIX века здесь оказалась свалка, куда свозили мусор со всего города. Только в 1975 году тогдашний руководитель города постановил здесь установить городской парк», — рассказал краевед Василий Сумин.

    Последние дни полигона «Егорьевский» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    С 1 января этого в Подмосковье вступила в силу мусорная реформа. Теперь вся ответственность за движение мусора лежит на едином операторе, а все отходы должны проходить через мусороперерабатывающие заводы, чтобы в итоге как можно больше отходов обрели вторую жизнь.

    Последние дни полигона «Егорьевский» | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

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    Для полигона «Егорьевский», действительно, настали последние дни. Жизненный цикл свалки подошел к логическому завершению. Не так много времени пройдет, прежде чем на его месте появится зеленая зона отдыха. Настанет момент, когда жители Егорьевска и не вспомнят, что когда-то здесь был отравляющий их жизнь полигон.