После стрельбы в Казани во всех подмосковных школах пройдут проверки

Все подмосковные школы будут проверены после нападения на гимназию №157 в Казани. Об этом «360» рассказал зампредседателя подмосковного правительства, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

По его словам, соответствующее распоряжение уже отдал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дополнительно будут проверены все школы, чтобы убедиться, что там соблюдаются все меры по антитеррористической защищенности. Такая работа уже организована», — подчеркнул он.

Утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. Нападение устроил 19-летний выпускник этого учебного заведения. Он свободно прошел по улице с ружьем, никто его не остановил. На крыльце школы юноша устроил взрыв, а после начал стрелять в детей и сотрудников в здании.

По последним официальным данным, жертвами стали девять человек, еще 21 был ранен. Пострадавшие находятся в больницах. Состояние шести детей оценивается как тяжелое.

Стрелок сам сдался правоохранителям через восемь минут после нападения. Сейчас он находится в отделе полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.