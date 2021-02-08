После смерти семьи в Щелкове проверят все дома с газовыми колонками в Подмосковье

«В квартире самостоятельно перекладывали газовые трубы. Это большая проблема, поэтому параллельно ведем работу по проверке всех домов, где есть газовые колонки, газовое оборудование», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков в ходе совещания в администрации региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил заместителю председателя правительства Московской области Евгению Хромушину продумать меры, которые помогли бы предотвратить подобные трагедии.

«Что именно мы можем сделать? Проверка, оповещение, предупреждение? Человека, который нарушил и перенес газ, хотя это должны делать специализированные организации, не карайте, а предложите помощь», — сказал Воробьев.

Губернатор попросил о результатах работы докладывать ему каждый день в течение недели.

С 7 по 11 февраля в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7–12 градусов. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин сообщил Андрею Воробьеву во время совещания, что в области задействовано 43 резервных источника электроснабжения. Их количество можно будет увеличить до 465, если это потребуется.

«На время понижения температуры отменены все плановые работы у энергетиков. Оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой», — доложил Самарин.

Всем главам городских округов направлены письма с требованием обеспечить бесперебойное электро-, тепло-, газо- и водоснабжение.