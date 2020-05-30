После разлива рек в городском округе Красногорск выявили 24 очага подтоплений. Их уже устраняют

К ликвидации последствий разлива реки Нахабинки в городском округе Красногорск привлекли 128 человек и 28 единиц техники, включая насосы для откачки воды и плавательные средства. Об этом на своей странице в Instagram написала глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Она опубликовала видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как жителей затопленных домов эвакуируют на большой надувной лодке. Снят сам разлив реки, работа по откачке воды с затопленных улиц и проезд автомобилей по залитым дорогам.

Для ликвидации последствий привлекли работников МЧС, отрядов ГОЧС, ЕДДС, дорожных и коммунальных служб, «Водоканала». Всего в городском округе выявили 24 очага подтоплений.

За сутки выпала полуторамесячная норма осадков. Это привело к тому, что уровень воды в реках поднялся от 30 сантиметров до полутора метров.

«Когда „большая вода“ уйдет по каждому случаю будем разбираться адресно, а пока наша главная задача — помочь людям, как можно скорее устранить подтопления и приготовиться к новой волне», — написала Эльмира Хаймурзина.

Она напомнила, что МЧС объявило в Подмосковье новое штормовое предупреждение, а значит ожидаются новые сильные дожди и порывы ветра.

«Прошу жителей территорий, находящихся в зоне затопления, на время уехать к друзьям или родственникам. Если такой возможности нет, прошу обратиться по номеру 112, вам будет предоставлено временное жилье», — обратилась глава городского округа к жителям.

Кроме того, граждане могут обратиться в дежурные службы. Телефоны ЕДДС: 8(495)562−72−30, 8(495)563−79−32. Сообщить о подтоплении также можно в Telegram-чате «Будет Чисто».

Подтопление в городском округе Красногорск произошло в ночь на субботу, 30 мая. Пострадали несколько СНТ. В том числе «Лесная Поляна». Оттуда сотрудники аварийно-спасательного отряда муниципальной ЕДДС и опергруппы Красногорского пожарно-спасательного гарнизона эвакуировали всех жителей. Их разместили у родственников и друзей.

В СНТ «Речное» уровень воды поднимался поднимался до вторых этажей домов. Эльвира Хаймурзина встретилась с жителями. Она рассказала, что подготовительные работы провели еще перед наступлением непогоды, но ливень свел на нет все усилия.

Она отметила, что если дома жителей пострадали серьезно, то их разместят в гостиницах. Пока же специалисты следят за работой плотин. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский пояснил, что от подтопления пострадали участки, которые находятся в низине. Администрация окажет помощь всем пострадавшим.

Сейчас в СНТ работают автоцистерны, которые начали откачивать воду с затопленных улиц. Но были и достаточно интересные случаи. На надувной лодке в виде красного попугая по затопленным улицам СНТ на надувной лодке в виде красного попугая проплыл рэпер T-Killah (Александр Тарасов). Исполнитель управлял своим судном при помощи доски.