Послание ученикам будущего оставили в фундаменте новой школы в деревне Голубое

Капсулу времени заложили в фундамент школы в деревне Голубое городского округа Солнечногорск.

«Это одна из 20 школ, которые мы заложили 31 мая 2022 года в Подмосковье, чтобы у наших ребят было все самое лучшее для учебы» — с таких слов начинается послание, запечатанное в этой капсуле времени.

Новую школу ждет вся деревня, в нее смогут ходить сразу 1375 местных детей.

«В деревне Голубое проживает очень много многодетных молодых семей. Конечно, строительство новой школы — это очень важная, долгожданная ситуация для наших всех жителей», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.

Источник фото: телеканал «360»

Традиционно в преддверии дня защиты детей или 1 сентября в Подмосковье приступают к строительству новых учебных заведений, а начало работ отмечают символичной закладкой капсул.