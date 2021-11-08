«Посильная помощь ближним». Как звонарь из Серпухова стал еще и пожарным

Михаил Якунин из Серпухова будто проживает две совершенно разных жизни — в одной он работник Мособлпожспаса, а в другой — звонарь в храме Ильи Пророка. История совмещения двух профессий началась 10 лет назад, да и выбирать что-то одно Михаил не собирается. Общаться с звонарем-пожарным отправился корреспондент «360».

В Мособлпожспасе Михаил работает водителем пожарной техники.

«Меня пригласили по знакомству попробовать эту профессию, я попробовал, мне очень понравилось, я полюбил ее всем сердцем, работаю по сей день. Работа с одной стороны простая, смена начинается с того, что машину (Михаил заведует лестницей) надо выгнать из бокса, проверить работоспособность всех систем. Работать она должна идеально, поскольку в любой момент может прозвучать сигнал тревоги и помощь понадобится на другом конце города», — отмечает Михаил.

Михаил не смог определить, какая из его работ самая важная, обе равны.

«Батюшка служит в храме, а звонарь выносит ее наружу из храма — и мимо идущий прохожий человек слышит, что в храме идет богослужение и ориентируется, что сейчас происходит», — говорит Михаил Якунин.

Сегодня Михаил потихоньку объясняет желающим, как правильно звонить и какая разница между перезвонами. Пока у Михаила всего 7 учеников. Он не планирует открывать школу, говорит, что главное передать знания людям, которые смогут звонить с душой.

Михаилу нравится совмещать две работы, две службы, он говорит, что свое призвание видит в посильной помощи ближним - как в мирской жизни, так и в духовной.