Подмосковье 18 июня 2023, 05:25 Пошив знаменитых котов BudiBasa наладили в Можайске Шаливская Яна

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Компания «Можайская промышленная площадка» наладила единственное в России производство игрушек BudiBasa. Неповторимых котов, зайцев, собак любят не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Предприятие работает более восьми лет. В 2015 году штат насчитывал всего пять человек. Специалисты упаковывали готовые игрушки из Китая и шили дизайнерскую одежду. Полный цикл производства запустили в 2019 году.

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Предприятие продолжает развиваться и закупать новое оборудование. Недавно компания приобрела промышленную вышивальную машину.

Идейным вдохновителем изготовления игрушек является Марина Федотова. Компания продает более 1,5 тысячи видов изделий и 40 разноплановых коллекций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что считает развитие экспорта первостепенной задачей, а не второстепенной, как считают скептики.

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