Посевы озимых культур в Подмосковье не пострадали из-за рекордных снегопадов

Рекордные с 1973 года снегопады не навредили посевам озимых культур в Подмосковье. В регионе проверили их состояние.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, сильные снегопады не стали угрозой для посевов озимых культур.

Снежный покров оказывает хорошее влияние на перезимовку озимых культур Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что снег станет источником весенней влаги. Кроме того, он позволит культурам лучше развить корни и перенести морозы, поскольку защитит почву от глубокого промерзания.

По словам Воскресенского, сегодня в хорошем состоянии свыше 52% посевов озимых пшеницы, тритикале, ячменя и ржи. А еще 48% — в удовлетворительном.

В хорошем состоянии находится и более 65% озимого рапса Сергей Воскресенский.

Урон ощутило лишь 4% озимых. Это, как отметил Воскресенский, минимальный показатель за последние несколько лет.

«Конечно, риск повреждения и гибели озимых посевов остается, если будет увеличение случаев резких перепадов температуры воздуха, частые оттепели», — добавил он.

А всего в Московской области под урожай озимых культур в этом году отдали 104,3 тысячи гектаров.