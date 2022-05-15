Посевные площади подсолнечника в Серебряных Прудах увеличили в три раза

Подсолнечник стал еще одной популярной сельхозкультурой в Серебряных Прудах. В крестьянско-фермерском хозяйстве Ивана Шубина и Алексея Лазарева в прошлом году его посеяли на пробу на площади 100 гектаров Результат превзошел ожидания — с каждого гектара собрали 30 центров урожая. Этой весной под масличную культуру выделили земли в три раза больше.

По словам Ивана Шубина, сейчас земли активно засевают, в июле на этом массиве в 300 гектаров будет очень красиво — все будет цвести. Механизаторы в полях трудятся в две смены.

Глава городского округа Олег Павлихин отметил, что у подсолнечника в Серебряных Прудах давняя история. Именно здесь родился зачинатель маслобойного производства в России. Даниил Бокарев придумал способ получения масла из семечек подсолнечника.

«Наш земляк, — крепостной графа Шереметева, — Даниил Бокарев в 1829 году произвел первый в России отжим подсолнечного масла. Сейчас в Алексеевке Белгородской области ему стоит памятник», — рассказал он.

Посевная площадь яровых культур в этом году в Серебряных Прудах составила более 25 тысяч гектаров.Также в городском округе выращивают картофель, кукурузу, рапс, горчицу и сою. Весенние полевые работы в самом разгаре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в новых экономических условиях продовольственная безопасность и импортозамещения становятся одними из приоритетных задач, поэтому для аграриев приняли различные меры поддержки. Это и аренда земли за рубль, и увеличение площади пахотных земель в этом году.