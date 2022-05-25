Посевные площади овощей увеличили в Коломне

Полях посевная кампания идет полным ходом, несмотря на холодный май. Сельхозпредприятие «Озеры» выращивает борщовой набор для жителей Москвы и Московской области. Каждый год здесь собирают 45 тысяч тонн овощей. А в этом году посевные площади увеличили на 15%.

Посевная идет по плану. Техника, удобрения — все есть. От импортных семян сельхозпроизводитель не зависит давно. Картофель и лук «Озерский» давно выращивают сами. А в этом году еще и увеличили посевные площади на 15%.

Сейчас, конечно, очень холодно <…>, хотя сегодня 24 мая, но мы не унываем <…> на сегодняшнее утро посажено 750 гектаров картофеля, 130 моркови, посажен весь лук Сергей Прямов Генеральный директор АО «Озеры»

Так же предприятие участвует в проекте по строительству складских комплексов для хранения овощей. Объект сдадут в сентябре будущего года. В хранилищах можно будет разместить четыре тысячи тонн моркови и свеклы. Если говорить в целом о Коломне, то яровой сев в этом году составил более 18,5 тысячи гектаров. На полях округа выращивают также зерновые и масличные культуры, кукурузу.

Хозяйств, допустивших снижение посевных площадей у нас нет. Планы, поставленные губернатором и правительством, мы выполняем. Примерный срок окончания посевной — это вторая декада июня месяца Анна Кременецкая Заместитель главы администрации городского округа Коломна

В посевной кампании принимают участие 45 сельхозпроизводителей. Все они освоили новые земли. Площади, занятые зерновыми и овощными культурами в Коломне в этом году увеличились почти 2,5 тысячи гектаров.