Посев озимых зерновых культур начался в Подмосковье
Все крупные хозяйства Подмосковья приступили к севу озимых зерновых культур. Урожай соберут в следующем году.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, озимыми культурами засеяли уже 70,2 тысячи гектаров.
Больше всего посеяли озимой пшеницы — 57,3 тысячи гектаров. Рожь посеяли на площади 2,3 тысячи геактров
Первыми к посеву приступили предприятия южных округов Московской области.
«В Зарайске уже засеяли 22,3 тысячи гектаров, Луховицах — 16,9 тысячи, в Серебряных Прудах — 12,6 тысячи», — уточнил Воскресенский.
К работам приступили 30 городских округов. Посев проводят с соблюдением всех агротехнических норм.
Особое внимание аграрии уделяют качеству посевного материала. Семена подготовлены и отсортированы
Он добавил, что подвозку семян ведут в плановом режиме. От этого зависит стабильность будущего урожая.