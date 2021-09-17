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    17 сентября 2021, 10:56

    Посев озимых зерновых культур начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Все крупные хозяйства Подмосковья приступили к севу озимых зерновых культур. Урожай соберут в следующем году.

    Посев озимых зерновых культур начался в Подмосковье

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, озимыми культурами засеяли уже 70,2 тысячи гектаров.

    Больше всего посеяли озимой пшеницы — 57,3 тысячи гектаров. Рожь посеяли на площади 2,3 тысячи геактров

    Сергей Воскресенский.

    Первыми к посеву приступили предприятия южных округов Московской области.

    «В Зарайске уже засеяли 22,3 тысячи гектаров, Луховицах — 16,9 тысячи, в Серебряных Прудах — 12,6 тысячи», — уточнил Воскресенский.

    К работам приступили 30 городских округов. Посев проводят с соблюдением всех агротехнических норм.

    Особое внимание аграрии уделяют качеству посевного материала. Семена подготовлены и отсортированы

    Сергей Воскресенский.

    Он добавил, что подвозку семян ведут в плановом режиме. От этого зависит стабильность будущего урожая.