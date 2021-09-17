Посев озимых зерновых культур начался в Подмосковье

Все крупные хозяйства Подмосковья приступили к севу озимых зерновых культур. Урожай соберут в следующем году.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, озимыми культурами засеяли уже 70,2 тысячи гектаров.

Больше всего посеяли озимой пшеницы — 57,3 тысячи гектаров. Рожь посеяли на площади 2,3 тысячи геактров Сергей Воскресенский.

Первыми к посеву приступили предприятия южных округов Московской области.

«В Зарайске уже засеяли 22,3 тысячи гектаров, Луховицах — 16,9 тысячи, в Серебряных Прудах — 12,6 тысячи», — уточнил Воскресенский.

К работам приступили 30 городских округов. Посев проводят с соблюдением всех агротехнических норм.

Особое внимание аграрии уделяют качеству посевного материала. Семена подготовлены и отсортированы Сергей Воскресенский.

Он добавил, что подвозку семян ведут в плановом режиме. От этого зависит стабильность будущего урожая.