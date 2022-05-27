Посев овощных культур начался в Солнечногорске

Аграрии из Солнечногорска приступили к посеву овощных культур. Например, агропромышленный комплекс «Флок» решил втрое увеличить количество гектаров под картофель.

Управляющий АПК «Флок» Виктор Осинкин рассказал, что все необходимое для этого у компании есть.

«Раньше обычно засеивали картофелем три-четыре гектара. В этом году, в связи с тем, что сейчас возникла такая потребность в продуктах у населения, мы решили утроить — увеличить до 10 гектаров. На следующий год планируем 20 гектаров», — отметил он.

Начинался этот агропромышленный комплекс с одной коровы, а сейчас в штате компании трудятся около 80 человек. Для них открыли новое общежитие.

Специалистов обеспечивают трехразовым питанием. Компания уже разрабатывает новые земли в деревне Ожогино и готовит к использованию рыбопитомник, где будут выращивать форель, семгу, сома и немного осетрины.

Овощехранилище у агропромышленного комплекса тоже свое. Оно вмещает сотни тонн продукции.

В этом году «Флок» планирует провести фермерские ярмарки в близлежащих деревнях, где представит, кроме овощей, мясную и молочную продукцию.