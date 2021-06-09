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    09 июня 2021, 10:22

    Посев яровых культур завершили в 8 округах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Аграрии из восьми городских округов Подмосковья уже завершили посев яровых культур. К работам приступили в начале апреля.

    Посев яровых культур завершили в 8 округах Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, урожай соберут в 2021-м.

    В числе передовых округов идет Зарайск — там засеяли более 23 тысяч гектаров

    Сергей Воскресенский.

    По словам министра, яровые культуры также закончили сеять в Луховицах, Одинцове, Солнечногорске, Шаховской, Чехове, Волоколамске и Богородском округе.

    «На сегодняшний день в Подмосковье яровыми культурами засеяли порядка 200 тысяч гектаров. Параллельно идет и сев кормовых культур», — добавил Воскресенский.

    А на полях ПМЭФ он рассказал «360», что за время пандемии Подмосковье получило рекордный урожай. Помогли аграрии и технологии.