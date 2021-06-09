Посев яровых культур завершили в 8 округах Подмосковья

Аграрии из восьми городских округов Подмосковья уже завершили посев яровых культур. К работам приступили в начале апреля.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, урожай соберут в 2021-м.

В числе передовых округов идет Зарайск — там засеяли более 23 тысяч гектаров Сергей Воскресенский.

По словам министра, яровые культуры также закончили сеять в Луховицах, Одинцове, Солнечногорске, Шаховской, Чехове, Волоколамске и Богородском округе.

«На сегодняшний день в Подмосковье яровыми культурами засеяли порядка 200 тысяч гектаров. Параллельно идет и сев кормовых культур», — добавил Воскресенский.

А на полях ПМЭФ он рассказал «360», что за время пандемии Подмосковье получило рекордный урожай. Помогли аграрии и технологии.