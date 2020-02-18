Посев яровых культур в Подмосковье увеличат на 16 тысяч гектаров в 2020 году

В Московской области проведут яровой сев на площади более 220 тысяч гектаров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметил, что организованное и качественное проведение весенних полевых работ и, в частности, ярового сева — важная ближайшая задача этого года.

«По прогнозам, под яровые культуры в этом году в регионе отведено 220,2 тысячи гектаров земли. Яровой клин увеличится на более чем 16 тысячах гектаров по сравнению с прошлым годом», — сказал Андрей Разин.

Во всех сельхозпредприятиях Подмосковья заканчивается работа по подготовке семян пшеницы, ячменя, овса, гречихи, картофеля и ряда других сельхозкультур в рамках проведения ярового сева. Разин добавил, что посевные площади яровых зерновых и зернобобовых составят 84,4 тысячи гектара, из них 48,8 тысячи гектаров ячменя, 11,2 тысячи гектаров пшеницы, 9,2 тысячи гектаров овса и порядка 13 тысяч гектаров — прочие культуры. Технические и масличные культуры займут 73 тысячи гектаров, остальные площади будут засеяны картофелем и овощебахчевыми.

Лидером по площади ярового сева в Подмосковье является городской округ Луховицы. На его территории засеют более 20 тысяч гектаров. За ним следует Дмитровский округ, в котором яровой сев составит 16,3 тысячи гектара. В Волоколамском округе засеют 11,7 тысячи гектара, Коломенском — 10,5 тысячи гектара, Домодедове — 9,9 тысячи гектара, Раменском — более 8 тысяч гектаров, Сергиево-Посадском округе — 7,6 тысячи гектара, а в Озерах, Лотошине и Кашире яровой сев составит более 7 тысяч гектаров.