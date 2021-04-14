14 апреля 2021, 12:42
Посев яровых культур начался в Подмосковье
Подмосковье открыло сезон для посева яровых культур. Первые полевые работы начались в Домодедове. Здесь стали сеять овес.
Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, уже более 30 гектаров удалось засеять в Домодедове.
Он отметил, что полевые работы в Подмосковье начали раньше срока благодаря теплой погоде.
К севу яровых уже готовы еще семь городских округов
Сергей Воскресенский.
Воскресенский уточнил, что это Серебряные Пруды, Луховицы, Коломна, Лотошино, Озеры, Зарайск и Ступино.