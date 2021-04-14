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    14 апреля 2021, 12:42

    Посев яровых культур начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье открыло сезон для посева яровых культур. Первые полевые работы начались в Домодедове. Здесь стали сеять овес.

    Посев яровых культур начался в Подмосковье

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, уже более 30 гектаров удалось засеять в Домодедове.

    Он отметил, что полевые работы в Подмосковье начали раньше срока благодаря теплой погоде.

    К севу яровых уже готовы еще семь городских округов

    Сергей Воскресенский.
    Посев яровых культур начался в Подмосковье | Изображение 1

    Воскресенский уточнил, что это Серебряные Пруды, Луховицы, Коломна, Лотошино, Озеры, Зарайск и Ступино.