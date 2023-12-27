Эксклюзив 27 декабря 2023, 00:23 Посетители стенда Подмосковья на ВДНХ поучаствовали в мастер-классе «Гжельская роспись» Мастер-класс «Гжельская роспись» провели на стенде Подмосковья на ВДНХ

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Гости выставки-форума «Россия» на ВДНХ поучаствовали в мастер-классе «Гжельская роспись», который прошел 26 декабря. Мероприятие провело предприятие ООО «Галактика и Компания», создающее изделия народного художественного промысла.

Участники мастер-класса смогли почувствовать себя художниками и создать изделия в гжельской технике, которые могут стать прекрасным новогодним украшением или подарком близким. Мероприятие оказалось интересным как взрослым, так и детям.

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«Гжель — это изделия из фарфора, которые всегда изготавливаются вручную! На белоснежном фоне кистью мастера создаются великолепные цветочные и растительные орнаменты кобальтовой краской: насыщенный синий цвет переходит в нежно голубой, создавая неповторимый рисунок!» — отметили организаторы мастер-класса.

Ранее стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» представил уникальные художественные промыслы. Среди них были Гжельская керамика, Павловопосадский платок, Вербилковский фарфор, Жостовские подносы, Богородская игрушка и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи.