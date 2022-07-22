Посетители 25 парков Подмосковья смогут проверить здоровье в эти выходные

Врачи осмотрят посетителей 25 парков Подмосковья 23 и 24 июля. Желающие смогут сдать общий анализ крови, пройти антропометрию, сделать ЭКГ и измерить давление.

Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что возможностью проверить здоровье в парках уже воспользовались более 4,2 тысячи человек. Кроме общей диагностики желающие смогут вакцинироваться от коронавируса.

В ближайшие выходные бригады будут принимать в Балашихе, Ленинском, Дмитрове, Долгопрудном, Егорьевске, Жуковском, Истре, Кашире, Клину, Коломне, Красногорске, Луховицах, Люберцах, Ногинске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Химках, Реутове, Чехове и Электростали.

Источник фото: телеканал «360»

Результаты обследования появятся у жителей в личном кабинете «Госуслуг». При необходимости пациентов отправят на углубленную диспансеризацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные больницы получили с начала года 800 новых аппаратов.