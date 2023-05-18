Подмосковье 18 мая 2023, 12:01 Посещение лесов ограничат в Подмосковье с 18 по 23 мая из-за повышенного риска пожаров Комитет лесного хозяйства МО

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С 18 по 23 мая в лесах Подмосковья введут ограничение на пребывание жителей из-за высокого класса пожарной опасности. Это поможет снизить риски возгораний.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, из-за высокой температуры и отсутствия осадкой в регионе установился четвертый класс пожарной опасности.

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«С 18 по 23 мая 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области. Доступ в леса будет ограничен», — сказал он.

Так, жители не смогут посещать леса и въезжать в них на машинах. В филиалах «Мособллеса» также усилят патрулирование, диспетчерские пункты будут ежедневно контролировать ситуацию, а все средства тушения приведут в режим повышенной готовности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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