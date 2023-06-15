Подмосковье 15 июня 2023, 17:58 Посещение лесов ограничат в Подмосковье с 16 по 19 июня Комитет лесного хозяйства МО

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Жаркая погода установилась в Подмосковье, из-за чего повысился риск возникновения природных пожаров. В связи с этим с 16 июня вводится временный запрет на посещение лесов.

«С 16 по 19 июня мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Исключения составят Клинское, Бородинское и Егорьевское лесничества — здесь класс пожарной опасности ниже. В остальных лесничествах доступ жителей будет ограничен. Это вынужденная мера, связанная с жаркой сухой погодой.

Лесничие усилят патрулирование территории в эти дни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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