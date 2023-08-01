Подмосковье 01 августа 2023, 13:35 Посещаемость парков Подмосковья выросла на 10% за год Министерство культуры и туризма МО

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Свыше семи миллионов человек посетили парки Подмосковья в июле. Это на 10% больше, чем в этом же месяце в прошлом году.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, самым посещаемым парком в этом месяце стала «Пехорка» в Балашихе. Там побывали свыше 388 тысяч человек.

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«В июле этого года наши парки посетили более 7,3 миллиона гостей, рост посещаемости по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году составил свыше 10%. Самым популярным у жителей и гостей региона стал парк „Пехорка“ в городском округе Балашиха, он принял более 388 тысяч человек», — рассказала она.

Вторым по посещаемости оказался Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино. Там побывали 253 тысячи человек. На третьем месте расположился Клинский парк «Сестрорецкий» с показателем почти 225 тысяч посещений. Большой популярностью также пользовались парк имени Толстого в Химках и Пестовский парк в Балашихе.

Как отметил глава Министерства культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, с начала лета мероприятия в парках посетили более 400 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о едином стандарте открытия бизнеса в парках. По его словам, основная задача — поддержать предпринимателей и их услуги для посетителей.

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