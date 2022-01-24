Посещаемость парков Подмосковья сильно возросла за прошлый год

Парки Московской области в 2021 году стали посещать намного больше людей, чем раньше. Об этом сообщил министр благоустройства Подмосковья Виталий Хайкин.

«У нас кратно возросла посещаемость парков. По итогам прошлого года было почти 24 миллиона посещений, а в 2017 году было всего лишь семь миллионов», — рассказал он губернатору Андрею Воробьеву на заседании регионального правительства.

Хайкин объяснил, что в парках стоят счетчики, поэтому там, где ограниченный вход, можно видеть число посетителей.

«Там, где у нас вход неограниченный, мы смотрим по прокатам, по посещениям. И сейчас отрабатываем возможность, чтобы мы по камерам системы „Безопасный регион“ тоже видели количество людей. С 1 июня сможем уже четко считать во всех парках», — добавил он.

По его словам, больше всего гости и жители Подмосковья посещают парки в Королеве, Химках, Балашихе, Одинцове и Мытищах. Средняя посещаемость у парков в Клину, Домодедове, Истре, Ступине и Ленинском, низкая — в Павловском Посаде, Талдоме, Краснознаменске, Лобне и Лосино-Петровском.