Подмосковье 28 августа 2023, 16:48 Посещаемость акции «Ночь кино» в Подмосковье выросла на 45% Министерство культуры и туризма МО

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В Подмосковье прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь кино — 2023». Показы картин состоялись на 258 площадках, сеансы посетили около 53,3 тысячи человек, что на 45% больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фильмы показывали в летних кинотеатрах, музеях, библиотеках и других досуговых учреждениях. Зрители посмотрели три самые кассовые отечественные ленты 2023 года —«Чебурашку» режиссера Дмитрия Дьяченко, «Вызов» Клима Шипенко и «Праведник» Сергея Урсуляка. Все сеансы проводились бесплатно.

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Акция «Ночь кино» проходит в Подмосковье с 2016 года. Проект создан в целях популяризации российского кинематографа.

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