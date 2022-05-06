Поселок Зендиково в Кашире получил звание «Населенный пункт воинской доблести»

В Кашире состоялась торжественная церемония присвоения почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» поселку Зендиково. На мероприятии выступил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Он отметил, что церемония неслучайно прошла именно сегодня, в День святого Георгия Победоносца, который изображен на гербе Московской области.

Сегодня люди часто забывают, что именно русская деревня и русский народ являются символом Победы, победы добра над злом, победы духа, подчеркнул зампред правительства Подмосковья.

«Основа основ, основа нашего русского бытия, основа нашей Победы, основа нашей победной идеологии, коллективного русского духа и пассионарности нашей является деревня, русское село. И как раз сегодня мы с вами находимся на территории замечательного округа Кашира, на местах легендарной боевой славы наших великих соотечественников», — сказал Филимонов.

Он напомнил о подвиге русских воинов, когда в ноябре 1941 года именно в районе поселка Зендиково остановили фашистскую армию, сорвав планы нацистов по захвату Каширы. Это стало одним из переломных моментов Битвы за Москву.

«В знак ответственности перед нашей историей от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и по его поручению мы сегодня вручаем почетный знак населенного пункта воинской доблести поселку Зендиково», — сказал Филимонов.

Почетный знак вручили главе городского округа Кашира Александру Ханину.