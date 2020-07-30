30 июля 2020, 17:08
Поселок Тучково Рузского округа газифицировали
Рабочий поселок Тучково, расположенный в Рузском округе, газифицировали. Газопровод построили в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».
Протяженность новых сетей составила более 16 километров. К газу смогут подключиться 423 частных жилых дома, в которых постоянно зарегистрированы 2677 жителей.
В этом году в Рузском округе Мособлгаз построит также источники для котельных в поселке Старая Руза, деревне Старониколаево и непосредственно в Рузе.
Для того, чтобы подключить частный дом к газу, жителям населенного пункта необходимо подать заявку на технологическое присоединение дистанционно или в филиале Мособлгаза.