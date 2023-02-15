Подмосковье 15 февраля 2023, 09:51 Поселок с льготными земельными участками для врачей построят в Воскресенске

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Поселок врачей построят в микрорайоне Новлянском в Воскресенске. Там выделят 47 льготных участков по губернаторской программе «Земля врачам».

Для реализации этого проекта в округе уже определили территорию площадью порядка девяти гектаров. В жилом комплексе оборудуют детскую площадку и проложат все необходимые коммуникации — воду, газ, канализацию и свет.

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«В эту программу попали и я, и моя дочь. Она тоже врач <…>, у нас участки рядом. Место хорошее, весной собираемся начать строить дома», — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Центра здоровья Татьяна Власова.

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Татьяна отдала медицине 40 лет жизни. Будучи уроженкой Воскресенска, она ни разу не пользовалась льготами, которые обычно предоставляются врачам, приехавшим издалека.

На торжественной церемонии вручения врачам сертификатов на участки временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин подчеркнул общественную значимость их профессии и еще раз поблагодарил медиков за нелегкий труд.

«Я прекрасно понимаю, что у вас ненормированный рабочий день, нелегкие условия труда, вы живете своей работой, и поэтому я с огромным удовольствием вручаю эти сертификаты. Хочу пожелать вам здоровья, мира в семьях, чтобы на участках росли прекрасные дома и чтобы вы были довольны», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Также на церемонии почетным знаком главы городского округа Воскресенск за отличие в труде наградили невролога Ольгу Хрыкину. Она возглавляет неврологическое отделение, в профессии больше 30 лет.

«Земля всегда нужна, всегда хочется иметь свой дом, тем более выделяют участки в черте города. Это очень удобно, близко к работе. В общем-то, оптимистично настроены, будем стараться построить быстрее», — сказала Ольга Хрыкина.

Вступить в программу «Земля врачам» могут медики, которые проработали в Московской области не менее трех лет. При этом врач не должен быть участником программы «Социальная ипотека». Если все условия соблюдены, то заявку на получение земли можно оформить в течение 15 рабочих дней. Более подробно узнать о программе можно на официальном сайте правительства Московской области.

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