Подмосковье 07 сентября 2023, 17:34 Поселок Брикет под Рузой газифицировали по программе губернатора Мособлгаз

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Еще один населенный пункт в Подмосковье газифицировали по губернаторской программе. На этот раз трубопровод проложили в поселке Брикет городского округа Руза.

В поселке построили новый газопровод протяженностью 3,8 километра. Провести газ в свои дома теперь могут более 500 жителей 17 многоквартирных и 70 частных домов.

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Министр энергетики Московской области Александр Самарин напомнил, что до конца года в регионе построят не менее 300 километров новых газопроводов в 60 населенных пунктах. Программа охватит около 10 тысяч жителей.

Во всех деревнях и селах, газифицированных по губернаторской программе, трубы бесплатно подводят до границ участков жителей. До 2030 года планируется обеспечить природным топливом более 500 населенных пунктов. Узнать их список можно тут.

Подмосковье — первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию.