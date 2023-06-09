Подмосковье 09 июня 2023, 12:29 Поселки Ржавки и Менделеево соединят прогулочной зоной осенью

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Глава Солнечногорска Константин Михальков проверил ход благоустройства в поселке Ржавки. Уже этой осенью здесь появится новая прогулочная зона с освещением и скамейками, которая соединит населенный пункт с соседним поселком Менделеево.

С комфортом прогуляться до соседнего поселка жители Ржавок смогут уже в октябре 2023 года. Проект сделали таким образом, чтобы это была не просто дорожка, а скорее променад для любителей природы и велосипедов. Тут будет сделано освещение, расставлены скамейки.

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Ход работ в Ржавках проверил глава округа и представители его команды.

«Мы видим, что в поселке косят траву и убирают территорию. Есть небольшие нюансы, которые будут устранять в текущем режиме», — отметил замглавы администрации городского округа Евгений Владимирский.

Чистые дворы с покрашенными скамейками, красивые детские площадки, яркие цветы в клумбах. Это то, к чему сегодня стремится рабочий поселок Ржавки. По соседству идет капитальный ремонт школы, который задает качественно новую планку благоустройства территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выслушал доклад главы министерства благоустройства о том, какие места преобразятся в этом году. В планах благоустроить свыше 400 объектов.

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