Посадская матрешка едет во Францию. На рождественской ярмарке в Лионе представят изделия подмосковных ремесленников

Вице-президент регионального Совета Овернь-Рона-Альпы Филипп Менье пригласил представителей малого и среднего бизнеса Московской области, которые занимаются производством изделий народных художественных промыслов и сувенирной продукции, посетить Лион. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Менье предложил организовать коллективной стенд ремесленников Подмосковья в рамках ежегодной рождественской ярмарки.

По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, об этом Филипп Менье заявил после экскурсии по достопримечательностям Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавры. Он вместе с президентом агропромышленного объединения Овернь-Рона-Альпы Алайном Берлиозом-Кюрле осмотрел территорию лавры. Также они посетили творческую галерею и показательное производство «Посадская матрешка», где сами попробовали расписать русский сувенир.

Вице-президент регионального Совета Овернь-Рона-Альпы отметил, что стенд ремесленников Подмосковья в Лионе может стать первым российским подобным стендом в истории рождественской ярмарки.

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Напомним, что регион Овернь-Рона-Альпы в этом году стал официальным партнером VI Международного агропромышленного молочного форума, который проходил в Красногорске 26–27 ноября.