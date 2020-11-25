Посадская коврижка вышла на первое место в конкурсе «Вкусы России»

За шесть дней народного голосования посадская коврижка стала первой среди 508 претендентов. Певица Виктория Макарская вместе с каналом «360» продегустировала сладость.

Певица и продюсер Виктория Макарская рассказала, что впервые посадскую коврижку она попробовала в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, и с тех пор сладость стала еще одним приятным поводом приезжать сюда чаще.

«Я рассказываю детям историю этой коврижки, мне кажется, это лучше любой политической информации. Это про любовь. Здесь имена мастеров, которые были тогда, те люди, которые это создавали. Это наша история, это наша радость, что у нас такое есть здесь в Подмосковье», — поделилась Виктория Макарская.

И в этих словах певица нисколько не преувеличивает. Коврижка в Сергиевом Посаде готовится на протяжении многих десятков лет. Сначала ее пекли монахи и угощали богомольцев после службы. Поэтому лакомство по праву считается визитной карточкой города.

В национальном конкурсе «Вкусы России» участвуют 508 производителей из 79 регионов. И посадская коврижка за шесть дней народного голосования вышла на первое место. Но чем же она так выгодно отличается от всех других видов выпечки и почему опередила конкурсантов?

«Если мы сейчас будем говорить о рецептуре, то этой коврижке равных нет. Потому что при изготовлении коврижек сейчас современные мастера используют какао. При изготовлении посадской коврижки ни о каком какао не может быть и речи. Потому что все готовится с солодом», — пояснила Виктория.

В коврижку добавляют два вида солода. К солоду добавляют невероятно душистый мед, почти полтора килограмма на сто порций, масло, разные секретные специи и мука с водой. Все это перемешивают и разливают по порциям, добавляя чернослив и цельный грецкий орех. А после сладость отправляют в большую печь на 60 минут.

Через час с небольшим выпекания, коврижка остывает и настаивается еще три.

Теперь, чтобы купить коврижку, не обязательно ехать в сам Сергиев Посад. Ее можно заказать в интернете, на сайте «Сергиев Канон». А вот проголосовать за лидирующего конкурсанта можно, набрав в поисковике фразу «Вкусы России».

С посадской коврижкой будут соревноваться и знаменитый на все Подмосковье луховицкий огурец, коломенская пастила, дмитровский картофель и можайское молоко — всего 17 предприятий из Московской области. Заявку можно было подать до 9 ноября на сайте «Вкусы России».