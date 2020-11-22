«Посадская коврижка» выбилась в лидеры среди подмосковных брендов на конкурсе «Вкусы России»

Подмосковье представляют 25 производителей. Среди конкурсантов из этого региона уже определились фавориты. С большим отрывом лидирует «Посадская коврижка». Коврижка — это выпечка с ароматами меда, ванили и корицы, внутри спрятались чернослив и орехи. Рецепт придумали монахи еще до революции.

На втором месте по количеству набранных голосов — «Егорьевский мед». В подмосковном городском округе растет много трав, поэтому он обладает неповторимым букетом и ароматом. Пчеловодством в регионе занимаются с XIX века, сейчас в Егорьевске работает большой кооператив, объединивший несколько производителей.

Также среди лидеров — «Луховицкий огурец». «Правильный» овощ должен быть цилиндрической формы, хрустеть, иметь определенные параметры и плотную структуру. Такой огурец зреет в деревянном ящике. Неудивительно, что луховицкому огурцу даже воздвигли памятник. А бренд оказался настолько популярен, что на рынке появляются огурцы-самозванцы.

После в рейтинге любимчиков идет «Подмосковный сыр». В области работает более 100 крафтовых сыроварен, на которых производят разные виды и сорта, предлагают всевозможные рецептуры.

Узнать участников конкурса «Вкусы России» на прилавках теперь очень просто. Рядом с этими продуктами устанавливают специальные таблички — промоэтикетки с персональным кодом. Россиянам предлагают купить товар, навести телефон на этикетку и отдать свой голос за деликатес.

Народное голосование продлится до 2 декабря.

Всего на конкурс заявки подали 508 производителей из 79 регионов. По результатам соревнования Министерство сельского хозяйства сделает масштабную карту вкусов России и предоставит поддержку победителям.