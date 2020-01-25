Посадить самолет и прикоснуться к искусству. Детский центр «Экспонариум» открылся в «Новом Иерусалиме»

Интерактивный центр для детей «Экспонариум» открылся в МВК «Новый Иерусалим». Там дети будут не просто смотреть на экспонаты, а смогут буквально прикоснуться к искусству. А лучше узнать историю Подмосковья ребятам поможет любознательный путешественник Егор Следопытов.

«Экспонариум» — это «музей в музее». В нем применены современные сценические, звуковые и световые решения. Центр поделили на тематические зоны — ребята могут создать картину на интерактивном мольберте или спеть «Подмосковные вечера» с хором китайских школьников, а также научиться азам колокольного звона. В зоне «Наука» детей, например, научат управлять ракетой. В разделе «Природа» можно будет понаблюдать за природой и узнать, как правильно сортировать мусор. Зона «История» расскажет о деревенском быте. В «Культуре» можно будет написать письмо в духе старины, а в «Архитектуре» — побыть звонарем и, например, узнать все самое интересное об усадьбах и монастырях.

В новом центре дети узнают, как определить место, чтобы построить избу и выкопать колодец, и даже спроектировать собственную усадьбу. Ребята могут поуправлять самолетом или в виртуальном режиме скатиться с горы. Здесь удастся провести стыковку космических кораблей и увидеть макет адронного коллайдера NICA.

Источник фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Новый музей уже посетил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что в Подмосковье решили создать очень познавательный и интересный уголок для детей, в котором они все смогут потрогать своими руками. Ведь ребята очень любят познавать мир через тактильные ощущения.

«Здесь все о культуре, искусстве, о нашем быте, к которому можно прикоснуться руками. Здесь есть и прогрессивные вещи, связанные с наукой и техникой. Ребятам понравилось самолетом управлять, дрова пилить. Комната экологии тоже актуальна, разделение мусора. Очень приятно, что ребята очень увлеченно этим занимаются. Только начинает центр работать. Будем делать так, чтобы здесь можно было все трогать руками, быть активным участником, не только созерцать, дети очень любят собственноручно поучаствовать в освоении предметов. Это проба пера, нам дети скажут, что еще надо добавить. Это и туризм, и просто познание жизни», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Так, например, юный посетитель центра Кирилл Голубков рассказал, что ему больше всего понравился полет на тренажере самолета. Мальчик смог посадить «железную птицу» в условиях тумана и турбулентности.

Директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов отметил, что музею нужно было что-то объединяющее — какая-то фигура, эксперт, который мог бы быть интересен детям. Так появился новый персонаж — Егор Следопытов.

«У него (Егора Следопытова — ред.) есть друг — птичка Плюсик, для самых маленьких детишек. Они рассказывают ребятам понятным им языком о наших усадьбах, памятниках, других объектах», — сказал директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Знакомство с Егором Следопытовым прошло на открытии интерактивного центра «Экспонариум» в МВК «Новый Иерусалим». У нового героя есть аккаунты в социальных сетях. Например, в Instagram его можно найти под ником @egor_sledopitov. Егору 23 года, он любит кататься на сноуборде и лыжах, а также разделяет мусор. Новый герой живет в Истре, недалеко от «Нового Иерусалима». Он станет помощником не только в окрестностях Истры, но и в других уголках Подмосковья