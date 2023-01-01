Подмосковье 01 января 2023, 16:11 Порывистый ветер и гололедица придут в Подмосковье 2 января

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МЧС России по Подмосковью предупреждает о порывах ветра до 16 метров в секунду и гололедице. Непогода продлится с 00:00 до 15:00 2 января.

Ночью ожидается дождь и мокрый снег. К утру температура понизится до отрицательных значений. Так, 2 января будет сильная гололедица.

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Водителям Московской области рекомендуют быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, а также все правила дорожного движения. Пешеходам советуют также быть осторожными и наступать на всю подошву. Кроме того, на фоне порывистого ветра лучше убрать вещи со двора и балконов в дом, а также обрезать сухие деревья.

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