Послание президента РФ Владимира Путина в этот раз было максимально сосредоточено на развитии социальной сферы и улучшении условий жизни россиян. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Как отметил президент, высшим национальным приоритетом любого государства должно быть сбережение его народа, и для России это — непоколебимая истина. После тяжкого 2020 года многие вопросы и темы социального блока встали перед нами с новой остротой, поэтому глава государства поручил разработать комплексную программу социальной поддержки граждан», — сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что поручения, озвученные Путиным, предусматривают целый ряд новых выплат, в том числе семьям с детьми-школьниками, детям из неполных семей, беременным женщинам и людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Глава государства также поручил сделать детский отдых более доступным, выстроить работу школ и поликлиник на качественно новом уровне.

Спикер Мособлдумы указал, что в зоне пристального внимания должны находиться все сферы, которые напрямую связаны с главной целью — повышением уровня жизни россиян. Президент также объявил о планах по развитию субъектов — на инфраструктурные проекты будут выделено порядка 500 миллиардов рублей.

«Безусловно, социальная политика является приоритетом и в Московской области. В нашем регионе реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми, пожилых граждан, инвалидов и других льготных категорий. Главная задача, которую вижу для нас сейчас — не останавливаться на реализации существующих мер и изыскивать пути их расширения», — сказал Брынцалов.

Все это будут учитывать при работе над бюджетом Подмосковья на 2022 год. Брынцалов обратил внимание, что много из того, что было озвучено в ходе послания, уже нашло отражение в работе партии «Единая Россия». Он напомнил, что именно в ЕР предлагали оплачивать больничные по уходу за ребенком родителям дошкольников, ввести пособие для беременных, выделить дополнительные средства на закупку школьных автобусов, обновить автопарк скорой помощи в регионах и обеспечить для живущих в частных домах бесплатное подведение газа до границы участка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что послание Путина дало властям дополнительные возможности для развития региона.