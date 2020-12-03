Порция новогоднего настроения: 7 фильмов, которые снимали в Московской области

До Нового года осталось меньше месяца, а значит — пора запасаться праздничным настроением. С этим помогут любимые фильмы, которые считаются обязательным атрибутом приближающих каникул. Жителям Подмосковья посоветовали свою подборку — все эти картины снимали в Московской области.

Необычную подборку традиционных новогодних картин для жителей региона составил Welcome.mosreg. В нее вошли семь советских и российских фильмов, которые снимали в Московской области.

«Бриллиантовая рука»

Первым фильмом подборки стала «Бриллиантовая рука», которая вышла в 1968 году. Финальный момент знаменитой комедии Леонида Гайдая снимали в селе Павловская Слобода, которое находится в городском округе Истра. Речь идет о моменте, когда Лелик мчится по трассе, чтобы доставить Семена Горбункова на автомойку и снять с его руки гипс с бриллиантами.

«Вокзал для двоих»

Второй картиной, которую снимали в Московской области, стал «Вокзал для двоих» 1982 года. Все тюремные сцены картины снимали в Икшинской воспитательной колонии в Дмитровском городском округе. Для этого вокруг исправительного учреждения сделали высокий забор. Исполнителю роли Платона Рябина Олегу Басилашвили пришлось прожить там целый месяц — настоящие заключенные сперва невзлюбили переодетого актера и пытались всячески ему мешать. Однако вскоре он все-таки смог найти с ними общий язык.

Свидание Платона с Верой, которую сыграла Людмила Гурченко, снималось в том же городском округе — в деревне Коверьянки. Там же прошли съемки финальной сцены, где пара бежала по полю колонии.

«Гусарская баллада»

Третьим фильмом из этого списка стала «Гусарская баллада» 1962 года. Поместье майора Азарова обустроили в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая находится в селе Удино в Дмитровском городском округе. Режиссер картины Эльдар Рязанов вспоминал, что долго не мог найти подходящее место для съемок, потому что все небольшие поместья князей уничтожили до или после революции.

В результате съемочная группа перестроила церковь в здание усадьбы, очистила и украсила расположенный рядом пруд, а из липовой рощи сделала парк.

«Свой среди чужих, чужой среди своих»

В картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», которая вышла в 1974 году, тоже есть кадры, которые снимали в Московской области. Речь идет о сцене проводов эскадрона красноармейцев — для ее съемок выбрали усадьбу «Марфино» в городском округе Мытищи.

«Мастер и Маргарита»

В той же усадьбе «Марфино» в городском округе Мытищи снимали еще одну картину — «Мастера и Маргариту» 1994 года. В этом здании проходил великий бал у Сатаны — эпизоды встречи гостей снимали на лестнице усадьбы.

«Неоконченная пьеса для механического пианино»

Картину Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» полностью снимали в Московской области. Основной локацией стала усадьба Арцыбашевых XVIII века, которая находится в городском округе Пущино на берегу Оки.

По просьбе режиссера, все актеры жили в Пущино во время съемок. Они проводили время вместе — купались, гуляли, ходили за грибами, а затем за чаем обсуждали съемки. Таким образом, их чаепития становились почти полноценными репетициями.

«Елки 1914»

Последней картиной подборки стал фильм «Елки 1914», который вышел в 2014 году. Он возвращает зрителя в события 100-летней давности. Картина состоит из шести новелл — одну из них снимали в подмосковной усадьбе Шахматово в городском округе Солнечногорск. Речь идет о новелле «Медведь». Для съемок фильма главный дом перестроили в барскую резиденцию.