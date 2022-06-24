Портрет среднестатистического посетителя МФЦ составили в Подмосковье

Мингосуправления описало среднестатистического посетителя МФЦ в Подмосковье. Самыми частыми заявителями оказались люди старше 35 лет.

Как рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник, с начала этого года жители Подмосковья получили свыше 2,8 миллиона услуг через МФЦ. Более 466 тысяч человек обратились за электронными услугами через цифровые зоны.

Источник фото: телеканал «360»

Чаще всего в МФЦ обращались граждане старше 35 лет. Из них 52% — женщины и 48% — мужчины. За получением услуг в электронном виде чаще всего обращались женщины старше 55 лет.

В Подмосковье работают 126 центров и 217 территориальных подразделений МФЦ. Загруженность офисов можно узнать на официальном сайте.