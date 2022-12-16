Подмосковье 16 декабря 2022, 21:50 Портрет среднего посетителя составили в Московской губернской библиотеке Самыми частыми посетителями библиотек Подмосковья оказались женщины

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Библиотеки Подмосковья чаще всего посещают женщины всех возрастов. Об этом со ссылкой на проведенное исследование рассказала «360» директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко.

Она пояснила, что исследование провели по электронным читательским билетам, а также учли данные опроса на портале «Добродел».

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«В Центральные библиотеки в основном у нас ходят молодые женщины до 35 лет. В городские — женщины среднего возраста. Они берут книги для себя или своих детей. Самыми частыми посетителями сельских библиотек оказались девочки-подростки до 14 лет. Они приходят за психологической литературой или за книгами из школьной программы. Получается, что у нас женщины самый читающий слой населения», — заявила Замышляйченко.

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На время предстоящих новогодних каникул количество посетителей библиотек Подмосковья точно вырастет. Для жителей и гостей подготовили множество мероприятий. В том числе экскурсии, мастер-классы и кинопоказы. Не забыли и представителей старшего поколения. Клубы «Активное долголетие» в городских округах подготовили собственные развлекательные программы для своих участников на базе подмосковных библиотек.