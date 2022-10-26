Портрет Героя России Алексея Осокина появится на фасаде дома в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 04:27 Портрет Героя России Алексея Осокина появится на фасаде дома в Орехово-Зуеве Художник Демченко нарисовал портрет Героя России Осокина на фасаде дома в Орехово-Зуеве Pxhere

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Граффити с изображением Героя России Алексея Осокина появилось в Орехово-Зуеве. Командир воздушно-десантного батальона погиб 3 марта. Он защищал своих боевых товарищей, которые попали в засаду, устроенную националистами.

Алексей родился в семье военных. Еще в школе решил, что пойдет по стопам отца. С начала было Суворовское, а потом Рязанское воздушно-десантное училище. Его Алексей закончил с отличием. За плечами две командировки в Сирию. Поэтому, когда на Украине началась спецоперация было само собой разумеющимся, что он отправится туда. Командир Алексей Осокин вместе с батальоном 24 февраля был десантирован в двух километрах от Гостомеля. Задача стояла — удержать аэродром. Российские военные справились с заданием.

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Погиб Алексей Осокин 3 марта. Он защищал своих боевых товарищей, которые попали в засаду, устроенную националистами. Теперь портрет героя нарисован на улице Северная в Орехово-Зуеве. На груди военного «Золотая Звезда», «Орден мужества» и множество других наград.

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«Пожертвовал своей жизнью ради боевых товарищей, то есть, как говорит командование, его боевые товарищи, проявил чувства, характер, которые достойны настоящего русского офицера», — рассказал отец героя России Алексея Осокина Николай.

Портрет героя будет размером 35 на 12 метров. Его создание доверили известному уличному художнику Илье Демченко. Муралы на фасадах многоэтажек он создает уже восемь лет. Его работы можно увидеть в Чехове, Серпухове и Подольске. Портрет Алексея Осокина Илья пишет с особым чувством.

«С чувством то, что таким образом я могу сказать спасибо ему, сказать спасибо родителям и донести до людей, что герои среди нас», — сказал Демченко.

Кроме портрета еще будет изображен самолет и 16 десантников. Столько ребят было спасено Алексеем в последнем бою. Завершить мурал художник планирует до конца недели.