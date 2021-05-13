Портативные кардиографы начали выпускать в ОЭЗ «Дубна»

В ОЭЗ «Дубна» запустили лицензированное производство медицинских изделий для экспресс-мониторинга работы сердца. Необходимые документы для реализации своего проекта получил резидент особой экономической зоны — компания «Нордавинд». Об этом рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Официальный статус инновационных приборов, производимых в Московской области на территории ОЭЗ „Дубна“, открыл новые возможности в их использовании — они могут применяться в профессиональной отечественной медицине, а также в зарубежной диагностике сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Медицинские приборы — кардиокомплексы для выявления сердечно-сосудистых заболеваний компании «Нордавинд» пользуются спросом не только в России, но уже успешно поставляются более чем в 100 стран мира. В их числе Великобритания, Швеция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Испания, Иран, Египет, Израиль, Индонезия и другие.

Миниатюрный электрокардиограф ECG Dongle предназначен для самостоятельного использования — с его помощью можно диагностировать многие кардиозаболевания, в том числе опасные нарушения ритма сердца. Прибор подключается к смартфону, а полученные данные можно сохранить, чтобы затем показать лечащему врачу или выслать в облачный сервис для автоматической расшифровки.

Другой портативный кардиограф — ECG Dongle Full — предназначен для профессионального применения. Стоимость прибора в 10-15 раз дешевле как отечественных, так и импортных аналогов.

Ранее стало известно, что четыре резидента особой экономической зоны «Дубна» инвестируют в свои проекты 1,3 миллиарда рублей.