Подмосковье 12 сентября 2023, 17:06 Портал «Цифровое Подмосковье» стал доступен для других регионов Unsplash

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Портал «Цифровое Подмосковье» расширил свою работу, и теперь он доступен пользователям других регионов России. Чтобы оставить заявку на публикацию ИИ-решения, необходимо заполнить электронную форму на главной странице портала.

«Практики, которые уже работают в одном регионе, можно адаптировать для другого. Это более эффективно и менее трудозатратно, чем разрабатывать их с нуля. Вместе с тем на портале „Цифровое Подмосковье“ можно найти идеи для создания новых отечественных технологий искусственного интеллекта», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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На портале размещено 98 практик с применением ИИ-технологий. Их может изучить любой пользователь, выбрав готовое решение и внедрив его в свою деятельность.

На сайте есть навигация и блоки с различными тематиками. Среди разработок, которыми могут воспользоваться пользователи, — чат-боты и голосовые помощники, цифровые платформы управления транспортной системой и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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