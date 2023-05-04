04 мая 2023, 12:24
Портал «Работа в России» помог трудоустроиться 14 тысячам жителей Подмосковья с начала года
Около 14 тысяч жителей Подмосковья трудоустроились при помощи портала «Работа в России» с начала года. Среди них молодые специалисты и опытные профессионалы.
Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, уровень безработицы составил 0,37%.
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«Работа в России» — это онлайн-ресурс, который помогает искать вакансии и подбирать персонал. Чтобы воспользоваться им, нужно пройти регистрацию и заполнить анкету. Для удобства соискателей на портале есть фильтры, которые помогают конкретизировать запрос.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Изобретариум» в Реутове. Его ученики уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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