Подмосковье 04 мая 2023, 12:24 Портал «Работа в России» помог трудоустроиться 14 тысячам жителей Подмосковья с начала года Министерство социального развития Московской области

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Около 14 тысяч жителей Подмосковья трудоустроились при помощи портала «Работа в России» с начала года. Среди них молодые специалисты и опытные профессионалы.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, уровень безработицы составил 0,37%.

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«Работа в России» — это онлайн-ресурс, который помогает искать вакансии и подбирать персонал. Чтобы воспользоваться им, нужно пройти регистрацию и заполнить анкету. Для удобства соискателей на портале есть фильтры, которые помогают конкретизировать запрос.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Изобретариум» в Реутове. Его ученики уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке.

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