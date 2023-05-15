Подмосковье 15 мая 2023, 15:14 Портал «Работа России» начал оказывать услуги Центра занятости в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Услуги Центра занятости населения в Московской области начали оказывать через онлайн-портал «Работа России». Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

Также вопрос можно решить в МФЦ. Например, в центрах можно получить помощь в подаче заявления по поиску новой работы, заказать справку о регистрации в качестве безработного и размере выплачиваемого пособия по безработице, а также пройти перерегистрацию в качестве безработного.

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Консультацию можно получить по телефону 122 при добавлении цифры 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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