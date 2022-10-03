Форма для желающих поучаствовать в мобилизации появилась на портале госуслуг | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 15:29 Поделиться Telegram

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Viber Форма для желающих поучаствовать в мобилизации появилась на портале госуслуг Форма для участников мобилизации «Стать добровольцем» появилась на портале госуслуг РИА «Новости»

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На федеральном портале госуслуг появилась форма «Стать добровольцем» для тех, кто хочет поучаствовать в мобилизации, не дожидаясь повестки. Об этом рассказал первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи региона Алексей Бирюков.

«В работе федерального портала госуслуг <…> были обновления. Запущена форма „Стать добровольцем“. Это для тех, кто не хочет ждать повестку и самостоятельно принял решение быть призванным по мобилизации», — отметил он на совещании для зампредов, которое провел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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В регионе создали Telegram-бот для мобилизованных и их близких, где собрали вопросы и ответы по теме. Кроме того, по номеру 122 круглосуточно без выходных работает горячая линия. На ней можно получить консультацию по вопросам частичной мобилизации. Чаще всего люди интересуются, кто подлежит призыву, что делать при получении повестки и на какие меры поддержки могут рассчитывать мобилизованные и их семьи. Информация о нарушениях в ходе мобилизации поступает и в соцсетях.

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В целом в Подмосковье процедура проходит на должном уровне, но есть и отдельные нарушения. Прокуратура получила девять жалоб на нарушения при проведении мобилизации, по семи из них уже приняли решение.

Желающие могут принести в волонтерские пункты гуманитарную помощь для мобилизованных. Адреса и время работы волонтерских пунктов есть на сайте volontermo.ru.

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