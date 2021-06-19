Портал госуслуг Подмосковья напомнит 140 тысячам таксистов об обязательной вакцинации

Через портал госуслуг Московской области 140 тысяч таксистов узнают о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«В Московской области для сотрудников сферы услуг, в том числе для водителей такси, введена обязательная вакцинация от коронавируса. Для соблюдения санитарных требований особенно важно проинформировать каждого водителя о необходимости сделать прививку», — говорится в сообщении.

По этой причине 140 тысяч таксистов проинформируют об обязательной вакцинации через личный кабинет на региональном портале госуслуг, рассказал глава ведомства Максим Рымар. Предприниматели, которые имеют разрешение на работу такси, получат оповещения в личном кабинете до 20 июня.

Водители должны привиться до 15 июля первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа — получить вторую дозу вакцины.

В Московской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников сферы услуг. В связи с этим с 15 июля непривитые водители не смогут получать заказы у агрегаторов такси, если не сделают прививку, а деятельность предпринимателей будет приостановлена. За игнорирование требований таксистам выпишут штраф в размере 100-300 тысяч рублей.

С 2020 года за услугой по выдаче разрешения на работу такси на портале госуслуг обратились 70 тысяч раз.