Важное 17 октября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Семьи мобилизованных смогут онлайн подать заявки на поддержку — Андрей Воробьев

Читать 360tv в

Вкладка с информацией, посвященной поддержке семей мобилизованных, появилась на «Доброделе» в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что родственники призванных на службу смогут подать заявки на необходимую помощь в электронном виде.

Реклама

Новая функция доступна семьям мобилизованных и добровольцев. Теперь на портале «Добродел» есть раздел, в котором перечислены все меры для поддержки призванных.

Если необходимо оформить документы, поддержать в бытовых вопросах, с продуктами, лекарствами или чем-то еще — можно оставить заявку Андрей Воробьев.

Сначала потребуется зарегистрироваться на «Доброделе», затем открыть вкладку dobrodel.mosreg.ru/zabota.

«Мы оперативно подключимся и обязательно поможем», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По ссылке нужно нажать на кнопку «Мобилизация», после чего выбрать тему своего обращения. Например, это может быть психологическая или юридическая помощь, а также все, что касается выплат, кредитных каникул, социальных услуг на дому, помощи с детскими садами, школами, вузами и не только.

0 0 0 0 0 0