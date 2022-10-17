Семьи мобилизованных смогут онлайн подать заявки на поддержку — Андрей Воробьев | 360°

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Семьи мобилизованных смогут онлайн подать заявки на поддержку — Андрей Воробьев

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Вкладка с информацией, посвященной поддержке семей мобилизованных, появилась на «Доброделе» в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что родственники призванных на службу смогут подать заявки на необходимую помощь в электронном виде.

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Новая функция доступна семьям мобилизованных и добровольцев. Теперь на портале «Добродел» есть раздел, в котором перечислены все меры для поддержки призванных.

Если необходимо оформить документы, поддержать в бытовых вопросах, с продуктами, лекарствами или чем-то еще — можно оставить заявку

Андрей Воробьев.

Сначала потребуется зарегистрироваться на «Доброделе», затем открыть вкладку dobrodel.mosreg.ru/zabota.

«Мы оперативно подключимся и обязательно поможем», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По ссылке нужно нажать на кнопку «Мобилизация», после чего выбрать тему своего обращения. Например, это может быть психологическая или юридическая помощь, а также все, что касается выплат, кредитных каникул, социальных услуг на дому, помощи с детскими садами, школами, вузами и не только.

Льготы

Дети

Семья

Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в РФ

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