Портал «Добродел» решил 2,5 млн проблем почти за семь лет

Подмосковный «Добродел» помог решить уже свыше 2,5 миллиона проблем жителей почти за семь своей работы. Он появился в 2015-м по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, жители могут оставлять онлайн-заявки по 23 категориям и 678 подкатегориям.

Каждую тему курирует отдельный специалист или ведомство, а то, насколько качественно и оперативно они реагируют на все запросы, контролируют в Центре управления регионом.

С 2015 года портал „Добродел“ решает разные проблемы вместе с жителями Подмосковья. За это время он стал одним из самых популярных сервисов обратной связи Надежда Куртяник.

По ее словам, пользователей портала становится все больше. Сейчас их количество превысило 2,1 миллиона человек.

Сначала в Московской области появился портал, а позже, в 2016 году, — мобильное приложение «Добродел».

Почти за семь лет больше всего проблем удалось решить по вопросам содержания дворов, дорог, уборки грязи, мусора и снега, обслуживания многоквартирных домов.