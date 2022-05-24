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    24 мая 2022, 21:15

    Порт «Коломна» приступил к строительству нового судна

    Судно нового поколения «Московский-703» начали строить в порту Коломны

    Анастасия Максимовских

    В порту «Коломна» начали навигацию в срок, а также здесь приступили к строительству нового судна. В торжественной церемонии закладки киля несамоходного землесоса приняли участие генеральный директор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев, глава городского округа Коломна Александр Гречищев, замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов и другие почетные гости.

    Порт «Коломна» приступил к строительству нового судна | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Судно нового поколения «Московский-703» сможет работать практически в любых условиях. Его водоизмещение будет составлять 653 тонны, глубина разработки — до 10 метров, а производительность — 700 кубометров в час.

    Порт «Коломна» приступил к строительству нового судна | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Управлять несамоходным землесосом будет экипаж из 28 человек, автономность плавания составит 20 суток.

    Порт «Коломна» приступил к строительству нового судна | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    За последние тридцать пять лет в России не строили такие суда, отметил гендиректор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев.

    Сдать объект планируют в начале осени 2024 года. Земснаряд будет передан в эксплуатацию каналу имени Москвы.

    Порт «Коломна» приступил к строительству нового судна | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

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