Порт «Коломна» приступил к строительству нового судна

В порту «Коломна» начали навигацию в срок, а также здесь приступили к строительству нового судна. В торжественной церемонии закладки киля несамоходного землесоса приняли участие генеральный директор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев, глава городского округа Коломна Александр Гречищев, замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов и другие почетные гости.

Источник фото: телеканал «360»

Судно нового поколения «Московский-703» сможет работать практически в любых условиях. Его водоизмещение будет составлять 653 тонны, глубина разработки — до 10 метров, а производительность — 700 кубометров в час.

Источник фото: телеканал «360»

Управлять несамоходным землесосом будет экипаж из 28 человек, автономность плавания составит 20 суток.

Источник фото: телеканал «360»

За последние тридцать пять лет в России не строили такие суда, отметил гендиректор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев.

Сдать объект планируют в начале осени 2024 года. Земснаряд будет передан в эксплуатацию каналу имени Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что летом в регионе откроют свыше 100 мест отдыха у воды.