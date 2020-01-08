Порядок выплат на первого ребенка изменился в Подмосковье

С нового года изменился порядок предоставления ежемесячной выплаты на первого ребенка. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

С 1 января 2020 года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет предоставляться гражданам России, постоянно проживающим на территории страны, если размер среднедушевого дохода семьи не будет превышать двукратную величину прожиточного минимума — 29 094 рубля.

В 2020 году выплата будет производиться в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в Московской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты — 12 688 рублей.

Подать заявление о назначении федеральной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Но нужно учесть, что федеральная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев после рождения. В остальных случаях федеральная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Выплата назначается на срок до достижения ребенком одного года. По истечении этого срока необходимо подать новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.