Подмосковье 02 августа 2023, 19:40 Порядок участия в выборах подследственных в СИЗО утвердили в Подмосковье Фото: Александра Терец

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В Доме правительства Московской области состоялось совещание по теме организации общественного контроля в Единый день голосования 2023 года. Круглый стол посетили представители Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, аппарата регионального омбудсмена Ирины Фаевской, наблюдательной комиссии Московской области, а также сотрудники УФСИН и ГУ МВД России по Московской области. Участники встречи определили порядок соблюдения прав избирателей, которые находятся в следственных изоляторах.

По словам председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марины Юденич, подследственные граждане не ограничены в избирательных правах. Они имеют возможность принимать участие в выборах и референдумах.

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«Указанные лица реализуют свое избирательное право на территории и в помещениях мест содержания под стражей, где для этого создаются необходимые условия. Наша с вами задача — совместными усилиями обеспечить реализацию этого права», — подчеркнула она.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов рассказал о нововведениях, принятых в преддверии выборов этого года. Центральный избирательный комитет 17 июля подписал порядок голосования в СИЗО.

«Документ позволяет участвовать в выборах гражданам, которые находятся в следственных изоляторах Москвы и Подмосковья в статусах „подозреваемый“ и „обвиняемый“, но являются жителями тех регионов, где проходят выборы губернатора. В 2023 году такой эксперимент пройдет только в Москве и Московской области и используется только на губернаторских выборах», — добавил Леонов.

Специальный порядок голосования в СИЗО принят в ходе поправок к избирательному законодательству, позволяющих участвовать в выборах гражданам, находящимся в СИЗО за пределами своего избирательного округа, то есть не по месту прописки. Для этого на территории изолятора организуют специальные участки, а конкретные детали определит Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

По словам помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Московской области Александра Лысова, голосование пройдет в 12 учреждениях. Сегодня избирательным правом обладают две тысячи граждан, находящихся в следственных изоляторах с пропиской в регионе.

«Кроме того, более 600 человек — это жители других регионов, которые в качестве эксперимента, проводящегося в нашем регионе, примут участие в голосовании. Отмечу положительный многолетний опыт взаимодействия с ОНК по организации общественного наблюдения на электоральных циклах», — рассказал Лысов.

В ходе круглого стола уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская отметила, что все жители региона имеют право принимать участие в выборах вне зависимости от положения и статуса.

«Эффективная коммуникация между нашими институтами гражданского общества позволит обеспечить реализацию избирательных прав всех категорий граждан», — подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, представители Общественной палаты Московской области, уполномоченного по правам человека в Подмосковье, наблюдательной комиссии и Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества подписали соглашение о взаимодействии в целях обеспечения наблюдения за проведением голосования, подсчета голосов участников голосования и установления его итогов.

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